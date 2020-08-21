Суперкар Ford GT получит две новые спецверсии

С момента дебюта в 2016 году суперкар Ford GT, даже несмотря на скромный объем выпуска (по 250 машин в год), успел обзавестись множеством модификаций. Не за горами прекращение выпуска, но в гамму добавлены еще два новых варианта – это ретроверсия Heritage Edition, посвященная победе «Форд»а в 1966 году на суточном марафоне в Дэйтоне, а также специальное исполнение Studio Collection, пишет издание «Авторевю».

Внешность новой версии Ford GT Heritage Edition оформлена в стиле гоночных машин 1960-х. Белое купе с черным капотом, порядковым номером на дверях, красными акцентами на кузове и 20-дюймовыми колесами золотистого цвета напоминает автомобиль, который принимал участие в гонках почти 55 лет назад, хотя за доплату можно заказать колеса из некрашеного углепластика. В салоне – дверные панели с номером 98 и отделка алькантарой красного и черного цвета. Впрочем, с технической точки зрения Ford GT Heritage Edition ничем не отличается от стандартного купе с битурбомотором EcoBoost V6 3.5 (669 л.с.): разгон до «сотни» по-прежнему занимает 2,8 с, а максимальная скорость достигает 347 км/ч.

Исполнение Studio Collection представляет собой опциональный внешний пакет, который включает расширенную палитру цветов кузова и оригинальную контрастную графику. В Ford заявили, что всего будет выпущено лишь 40 таких машин. О тираже спецверсии Heritage Edition в компании не упомянули, зато объявили, что первые машины прибудут к заказчикам в начале следующего года. А уже в 2022-м Ford GT снимут с производства.