KIA запустит в России новый сервис мобильности

Компания KIA до конца текущего года запустит в России, а также в Италии, сервис мобильности на базе официальных дилерских центров. Новый сервис позволит дилерам сдавать автомобили в аренду на любой период – от одного дня до целого года. Этот сервис KIA намерена распространять поэтапно по всему миру, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отмечается, компания будет диверсифицировать сервисы мобильности в зависимости от регионов, максимально адаптируя их к образу жизни различных категорий клиентов.

По состоянию на начало августа 2020 года в России действует 199 дилерских центров, расположенных в 100 городах. По итогам семи месяцев 2020 года в России было продано 99257 автомобилей KIA, что на 24% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,4% против 14,2% годом ранее, согласно данным АЕБ. При этом продажи автомобилей KIA корпоративным клиентам в отчетный период выросли на 14% и составили 18038 единиц.

В каких именно городах есть дилерские центры KIA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».