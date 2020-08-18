Toyota и Mazda готовятся к выпуску кроссоверов на общей платформе

Компании Toyota и Mazda выпустят кроссоверы на общей платформе. Что это будут за модели, стороны пока держат в тайне. Их производство будет налажено на строящемся заводе в североамериканском штате Алабама, принадлежащем двум компаниям на паритетных началах.

Как пишет "Российская газета", по первоначальному плану на заводе должны были производить седаны Toyota Corolla. Однако в начале нынешнего года план изменили, а смета существенно выросла с 1,6 млрд долларов до 2,3 миллиардов. Максимальная мощность - до 300 тысяч автомобилей в год - распределена между партнерами поровну.

Что за кроссоверы будут производить на новом заводе, будет объявлено в сентябре. Завершающий этап набора персонала начнется в конце года. Штат работников предприятия превысит 4000 человек. Производство будет запущено в начале 2021 года.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Toyota и Mazda, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».