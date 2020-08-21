АВТОВАЗ объявил народный конкурс на название для новой модели LADA

АВТОВАЗ предложил посетителям своего сайта и подписчикам в социальных сетях самим придумать название для новой модели LADA. Что это будет за автомобиль, при этом не сообщается. Среди требований к наименованию: окончание на букву «А», благозвучное звучание и понятное ударение. Конкурс продлится по 31 августа 2020 года, сообщает портал Autonews.ru.

Ранее в открытой базе Роспатента появился документ с регистрацией трех торговых марок, закрепленных за российским брендом LADA. АВТОВАЗ запатентовал названия Tensa, Forta и Kayna, попавшие в категорию «автомобили» и «игрушки». При этом пока неясно, собирается ли автопроизводитель использовать данные наименования для своих будущих моделей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ до 2026 года выпустит 10 новых и семь рестайлинговых моделей LADA. Первые семь новинок выйдут на рынок в ближайшие два года – речь идет, в частности, о рестайлинговых семействах LADA Vesta и Largus. Остальные новинки появятся на рынке в продаже с 2023 по 2026 год – компания представит пять обновлений для текущих автомобилей и еще пять новых моделей. Пока что никакой конкретики касательно обновлений модельного ряда в компании не предоставили. Скорее всего, в первую очередь речь идет о новом поколении внедорожника LADA 4x4 NG, разработка которого ведется в настоящее время. Кроме того, АВТОВАЗ рассматривает возможность расширения коммерческой линейки LADA, в том числе за счет нового фургона под рабочим названием LADA Van. Предположительно речь идет о перелицованном исполнении «каблучка» Renault Dokker.

Ранее АВТОВАЗ отказался от введения неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга и по решению президента России, роста корпоративных продаж, а также начала восстановления спроса на автомобильном рынке. В то же время в компании продолжают тщательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в 2021 году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки производства на полную трудовую неделю. Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на автомобили.

В июле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 31180 автомобилей LADA – на 6% больше, чем годом ранее. На АВТОВАЗе отмечают достаточно высокий интерес к своим автомобилям, несмотря на «отпускной» период в летние месяцы. Также растет число заказов со стороны корпоративных клиентов, что положительно свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в стране. По итогам семи месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 163776 машин, что на 20% ниже показателя годичной давности.

Какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».