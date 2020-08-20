Новые Toyota Hilux и Fortuner выходят на российский рынок

Российские дилеры Toyota начали продажи обновленных моделей Toyota Hilux и Fortuner. С момента старта приема заказов новинки пользуются стабильно высоким интересом у посетителей дилерских центров и входят в ТОП-3 по эффективности продаж среди рамных внедорожников Toyota, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Внешний вид нового Toyota Hilux отличается доминирующей трапециевидной решеткой радиатора, широким передним бампером с защитой, агрессивной формой фар головного света и легкосплавными дисками особого дизайна. Пикап стал комфортней благодаря изменениям в рулевом управлении и обновленной подвеске. Салон автомобиля получил новый дизайн панели приборов с цветным дисплеем размером 4,2 дюйма в стандартной комплектации, а также 8-дюймовый цветной дисплей по центру передней панели.

В стандартное оснащение версии «Комфорт» теперь входит мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, передние светодиодные противотуманные фары, а также датчики парковки спереди и сзади.

Автомобиль оснащается усовершенствованным дизельным двигателем объемом 2,8 литра, мощность которого выросла на 23 л.с. и составляет 200 л.с. при 3400 об/мин, а крутящий момент увеличился до 500 Нм, доступных уже с 1600 об/мин.

Новый Toyota Hilux доступен в абсолютно новой топовой комплектации Black Onyx, отличающейся эксклюзивной внешностью и максимально богатым оснащением на уровне внедорожников премиум-класса. Экстерьер пикапа отличается расширенными арками, затемненными колесными дисками и дополнительными элементами внедорожного тюнинга. В список опций включены полностью светодиодная оптика и ходовые огни, климат-контроль, автоматические стеклоподъемники, электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях, интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя нажатием кнопки Push Start, система помощи при спуске по склону (DAC), автоматический самоблокирующийся задний дифференциал Auto-LSD, специальный экран мультимедийной системы и навигация с картами на русском языке. Цены на новый Toyota Hilux стартуют с отметки в 2 млн 472 тыс. рублей.