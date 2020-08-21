Правительство выделило 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов

Правительство выделило 5 млрд рублей на обновление парка школьных автобусов в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, планируется закупить не менее 2100 единиц техники. Значительная часть будет использоваться в сельской местности и отдаленных районах, а поставщиками станут российские производители. Как отмечается, благодаря этому школьникам станет удобнее добираться на учебу. Решение также поддержит отечественных автопроизводителей, которые получат новые заказы от государства.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», господдержка автопрома в России в 2020 году составит более 45 млрд рублей. Так, согласно презентации Минпромторга РФ, на программы льготного автокредитования в этом году выделено 17 млрд рублей, ожидаемый эффект – продажа 119 тыс. автомобилей, на льготный лизинг выделено 8 миллиардов, ожидаемый эффект – 26 тыс. машин, на новую программу «Доступная аренда» – 2,5 миллиарда с ожидаемым эффектом в 14 тыс. реализованных авто, на субсидии производителям газомоторной техники выделено 3,3 млрд рублей, ожидается продажа 8,33 тыс. единиц. Кроме этого, на опережающие закупки 33 тыс. единиц автотехники ведомствами и госкомпаниями выделено 4,5 млрд рублей, и еще 10,2 миллиарда – на закупку регионами 2,5 тыс. машин «скорой помощи».

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