Российский рынок новых электромобилей в июле вырос на 17% | АВТОСТАТ

Российский рынок новых электромобилей в июле вырос на 17%

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Российский рынок новых электромобилей в июле вырос на 17%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года жители нашей страны приобрели 48 новых электрокаров. Это на 17,1% больше, чем в июле 2019 года (41 шт.).

Эксперты отмечают, что лидером модельного рейтинга в данном сегменте остается Nissan Leaf, в прошлом месяце он был приобретен в количестве 14 экземпляров. На втором месте - Jaguar I-pace, обладателями этой модели стали 10 россиян.

Следующие три позиции в нашем рейтинге занимают три модели Tesla - Tesla X, реализованная в количестве 8 шт., Tesla Model 3 (7 шт.) и Tesla Model S (4 шт.). В линейке новых электромобилей этим летом стал доступен к покупке новичок - полноразмерный кроссовер Audi E-Tron, и, судя по данным агентства, в июле у модели появились первые 3 покупателя. Кроме вышеперечисленных, в прошлом месяце россияне приобрели также 2 Hyundai Ioniq.

В региональной структуре этого рынка лидирует Москва, жители которой стали обладателями 13 новых электрокаров. Еще 8 автомобилей на электротяге получили прописку в Московской области. Кроме того - по 3 новых электрокара приписаны теперь к Приморскому краю и Иркутской области, по 2 приобретены - в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Новосибирской и Тюменской областях, по одному - еще в 13 субъектах РФ.

Также стоит отметить, что по итогам семи месяцев нынешнего года на рынке новых электромобилей пока наблюдается отрицательная динамика. За этот период жителями РФ было куплено 169 таких транспортных средства, что на 10,1% меньше, чем за январь – июль 2019 года (188 шт.).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили с традиционным ДВС, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи электромобили видео

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