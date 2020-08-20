Минздрав отказался от «поголовных» тестов на алкоголь для водителей, но выборочно их делать будут

В финальной редакции приказа Минздрава по введению с 1 января 2021 года нового порядка получения водительских медсправок (для молодых водителей или при замене прав) обязательных и поголовных «тестов на алкоголь» уже нет. Об этом сообщил «Коммерсант», ознакомившись с проектом поправок.

Напомним, ведомство еще в октябре 2019 года утвердило новые правила прохождения медицинской комиссии для водителей, и «АВТОСТАТ» об этом писал. Минздрав планировал ввести обязательные тесты на хронический алкоголизм - проверять наличие в крови так называемого «CDT-маркера». В первой версии этих Правил говорилось, что, если показатели теста будут выше нормативных (1,2%), гражданин получит «путевку» в наркодиспансер для дополнительных лабораторных исследований на наличие заболеваний, несовместимых с вождением автомобиля. Для особо сложных и конфликтных случаев в приказе была прописана и возможность работы врачебной комиссии.

Однако потом, в ответ на протесты общественности (тест делает получение справки дороже в несколько раз), внедрение новшества уже несколько раз откладывали и теперь перенесли на 1 января 2021 года, но уже с поправками. На данный момент известно, что для получения медсправки врач-психиатр-нарколог получит полномочия для назначения дополнительных лабораторных исследований. Основываясь на анализе мочи и некоторых дополнительных факторах, врач будет принимать решение, отправлять человека на тот же CDT (или другие анализы) или нет.

Формулировку, что лабораторные исследования биоматериалов проводятся «в целях диагностики употребления алкоголя» из приказа убрали, вместо нее теперь другая - «диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя». Понятно, что для тех, кого отправят на дополнительное обследование, справка все равно будет стоить дороже, но о ценах пока в проекте приказа подробностей нет.

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