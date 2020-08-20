Французский авторынок в июле продолжил рост

Автомобильный рынок Франции в июле увеличился на 3,9% до 178982 машин. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. По итогам семи месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 894780 единиц (-33,2%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в июле стала Renault, реализовавшая 33481 машину (+41,5%). Второе место занимает Peugeot с показателем 32737 проданных автомобилей (+6,3%). Реализация Citroen снизилась на 20,1% и составила 15836 машин. Далее идет Dacia, продажи которой составили 11397 автомобилей (+14,8%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры реализовали 10959 машин (+15,1%).

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