Новый Ford Bronco не будет продаваться в Европе

Компания Ford объявила о том, что Bronco и Bronco Sport не будут продаваться в Европе. По словам представителей марки, новые внедорожники разработаны исключительно для Североамериканского рынка, пишет портал Motor.ru.

Несмотря на то, что за первые три недели после официального дебюта возрожденного Ford Bronco более 165 тыс. американских клиентов внесли предоплату за новые внедорожники, компания заявила, что ни рамный Bronco, ни Bronco Sport не будут продаваться в Европе. По словам представителей Ford, автомобили изначально разрабатывались исключительно для Северной Америки.

Официальные причины отказа поставок новых внедорожников в Европу не называются, однако это может быть связано с введенными в этом году стандартами выбросов для автомобилей в ЕС. Средний показатель по модельному ряду должен составлять 95 граммов CO2 на километр. Изменить ситуацию может выпуск электрифицированной модели. Однако об этом пока не сообщается.

В Северной Америке новый Ford Bronco предлагается с 2,3-литровым двигателем мощностью 270 л.с. Также для рамного внедорожника предусмотрен 3,7-литровый V6 мощностью 310 л.с.

Bronco Sport оборудуется 1,5-литровой «турботройкой» мощностью 181 л.с., а также двухлитровым двигателем с отдачей 245 л.с. Все агрегаты сочетаются с 7-ступенчатой «механикой» либо 10-диапазонной автоматической коробкой передач.

Ранее компания Ford представила несколько концептов внедорожников Bronco для рыболовов и спасателей. Внедорожные модификации подготовили к 55-летию американской модели.

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