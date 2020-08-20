Появились первые изображения электрического мотоцикла Aurus

В открытой базе Роспатента появились первые изображения серийного электрического мотоцикла российской разработки. Патентообладателем указан НАМИ, хотя созданием электробайка занимается концерн «Калашников». На обтекателе можно заметить логотип Aurus, что подтверждает предположение о том, что мотоцикл станет частью линейки именно этого бренда, пишет портал Motor.ru.

По предварительным данным, производство электрического мотоцикла стартует в 2022-м, а в продаже он появится не раньше 2023 года. О модели известно следующее: ее масса составит около полутонны, а в длину она будет достигать трех метров. С места до 100 км/ч мотоцикл сможет разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость составит 250 км/ч.

Судя по патентным изображениям, электромотоцикл получит ветровое стекло, высоту которого можно будет регулировать, узкие прямоугольные зеркала, а также комплект боковых кофров. Запас хода на одном заряде пока не объявлен. Ожидается, что мотоцикл разрабатывается для сопровождения кортежа высокопоставленных чиновников и первых лиц государства.

На данный момент линейка Aurus состоит из седана и лимузина Senat, а в следующем году к ним присоединится внедорожник Komendant, патентные изображения которого также появились в базе Росстандарта. Позже линейку пополнит минивэн Arsenal и кабриолет на базе парадного автомобиля.

Помимо автомобилей и будущего мотоцикла, Aurus развивает и другие направления. Например, в 2019 году был представлен вертолет «Ансат» в исполнении «by Aurus», с салоном повышенной комфортности в стилистике бренда. Кроме того, в том же году Aurus зарегистрировал товарный знак Aurus Design, который может быть использован для выпуска яхт, поездов, катеров, кораблей, а также для ювелирных изделий, канцтоваров, посуды, игрушек и одежды.

А вот какие модели автомобилей можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».