JAC сертифицировал электромобиль iEV7S в России

Компания JAC Motors сертифицировала электромобиль iEV7S в России – Одобрение типа транспортного средства на эту модель появилось в базе Росстандарта. Теперь китайский хэтчбек казахстанского производства можно продавать в России и других странах Таможенного союза, пишет портал «Китайские автомобили». Как сообщалось ранее, появление JAC iEV7S на российском рынке запланировано на август, стоимость модели будет объявлена ближе к старту продаж.

Электрический хэтчбек JAC iEV7S создан на основе модели JAC S2 и отличается от нее переработанной силовой структурой кузова, адаптированной для размещения компонентов электрической силовой установки. Габариты автомобиля 4135х1750х1560 мм, колесная база составляет 2490 мм, а дорожный просвет равен 130 мм.

Переднеприводный JAC iEV7S приводится в движение синхронным электродвигателем производства DY Power Technology пиковой мощностью 115 л.с. и максимальным крутящим моментом 270 Нм. Двигатель разгоняет электромобиль до 100 км/ч за 12 секунд и обеспечивает максимальную скорость 130 км/ч. В качестве коробки передач используется редуктор с режимами переднего и заднего хода. Конструкция подвески имеет классическую схему с «МакФерсоном» впереди и полузависимой балкой сзади. Тормоза всех колес – дисковые.

На JACiEV7S используются аккумуляторные батареи SinoEv емкостью 39 КВт/ч с жидкостным охлаждением, расположенные под днищем. В отличие от большинства электромобилей, на модели применены батареи с использованием лития, алюминия, кобальта и никеля (LiNiCoAlO2).Такая конструкция лидирует по запасу энергии: пробег на одной зарядке составляет 280 км, дальность может быть увеличена до 360 км при движении с постоянной скоростью 60 км/ч.

Блок-преобразователь для зарядки мощностью 6,6 КВт позволяет полностью зарядить аккумулятор от трехфазной станции 220В (AC, переменный ток) за 7 часов. В «быстром» режиме 400В (DC, постоянный ток) время составит 1 час. Также предусмотрена возможность пополнения энергии от бытовой розетки, процесс займет около 12 часов.

Как отмечается, под крупной фронтальной эмблемой в специальном лючке спрятаны разъемы для подзарядки типа CCS Combo 2. Они расположены по центру электромобиля, таким образом подъезжать к зарядной станции можно с любой стороны.

Салон JAC iEV7S имеет обивку из кожи. В центре передней панели расположен 8-дюймовый сенсорный дисплей бортового компьютера с разрешением 16 млн пикселей. Помимо обязательной мультимедии, на экране отображается текущее состояние электромобиля, статус систем и все необходимые настройки.

В России компактный электромобиль JAC iEV7S будет представлен в единственной комплектации Luxury, отвечающей запросам и ожиданиям жителей крупных мегаполисов. В комплектацию входят светодиодные дневные ходовые огни, противотуманные фары с устройством подсветки поворотов, автоматический головной свет, функция «Follow me home», 16-дюймовые колеса индивидуального дизайна с шинами размера 205/55.

Пакет систем безопасности представлен фронтальными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, ABS, ESC, обязательным для электромобилей автоматическим выключателем напряжения при столкновении. Помимо этого, имеются системы распределения тормозных усилий EBD, система приоритета педали тормоза BOS, ассистент старта на подъеме HAC.

Список вспомогательных элементов пассивной безопасности включает камеры кругового обзора, контроль давления в шинах TPMS, передние и задние парктроники, детский замок. Среди опций комфорта – бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, зеркала заднего вида с электроприводом, обогрев передних сидений и зеркал. Регулировка водительского сиденья осуществляется в 6 направлениях, пассажирского – в 4-х, руль настраивается по высоте.

На экологически чистый и экономичный JAC iEV7S распространяются льготы на транспортный налог и парковку (в московском, и еще нескольких регионах). Сегодня в Москве и области насчитывается более 300 зарядных станций, включая «умные» опоры во дворах, что облегчает эксплуатацию электромобиля.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».