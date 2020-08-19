Audi e-tron нашел первых покупателей в России

Новый электрический кроссовер Audi e-tron нашел своих первых покупателей в России. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле два таких автомобиля были проданы в Москве и еще один – в Подмосковье.

Между тем, накануне интернет-магазин Carmart запустил онлайн-продажи электромобиля Audi e-tron в Санкт-Петербурге. Машины для онлайн-продаж предоставляет Ауди Центр Лахта – единственный дилер-партнер Audi e-tron в Санкт-Петербурге, входящий, как и Carmart, в автохолдинг «Максимум». Кроссовер можно также купить и в автосалоне дилера. На сегодняшний день дилер уже получил 7 предзаказов на кроссовер. Стоимость новинки составляет от 5 млн 595 тыс. рублей, при этом средняя стоимость Audi e-tron по первым предзаказам достигла 7 млн рублей.

Полноразмерный кроссовер приводится в движение двумя электродвигателями суммарной мощностью 408 л.с. и оснащен электрическим полным приводом quattro. Высоковольтная аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода 436 км без дополнительной зарядки. Audi e-tron разгоняется до 100 км/ч всего за 5,7 с в режиме overboost. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Audi e-tron также получил адаптивную пневматическую подвеску и прогрессивное рулевое управление.

Переднюю часть Audi e-tron отличает восьмиугольная решетка Singleframe с вертикальными планками. Вдоль нижней кромки светодиодных фар Matrix LED расположены четыре горизонтальные полоски дневных ходовых огней, которые впервые интегрированы непосредственно в блоки фар и образуют оригинальную световую подпись e-tron. В задней части накладка широкого диффузора акцентирует внимание на том, что у автомобиля отсутствуют патрубки системы выпуска. Уже в стандартном оснащении электрический кроссовер имеет светодиодную оптику и 19-дюймовые легкосплавные диски «5 рукавов Aero».

Что касается интерьера, центральный тоннель выполнен открытым с двух сторон: на нем расположена опора для руки, в которую встроен модуль переключения режимов движения. К водителю обращены два сенсорных дисплея системы MMI, с помощью которых происходит управление основными функциями автомобиля. Количество кнопок и органов управления сведено к минимуму. Входящая в стандартное оснащение виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit с четкой графикой и высоким разрешением предлагает два режима отображения информации. Опциональная система Audi virtual cockpit plus предлагает дополнительный третий режим, в котором отображаются подробные сведения о работе электрического привода.

В стандартном оснащении Audi e-tron получил многофункциональный кожаный руль, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, навигационную систему MMI Navigation plus с MMI touch response, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, ассистент сохранения полосы движения, электропривод крышки багажника, зарядные кабели и др.

Стоит отметить, что Audi e-tron стала первой серийной моделью, для которой предлагаются опциональные виртуальные зеркала заднего вида. В опоры «зеркал» встроены небольшие камеры, изображения с которых выводятся на высококонтрастные OLED-дисплеи в салоне автомобиля. С виртуальными зеркалами заднего вида коэффициент аэродинамического сопротивления Audi e-tron составляет 0,27, что является лучшим показателем в сегменте кроссоверов.

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