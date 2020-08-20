Subaru назвала сроки появления нового Outback в России | АВТОСТАТ

Subaru назвала сроки появления нового Outback в России

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Subaru назвала сроки появления нового Outback в России

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Компания Subaru планирует представить на российском рынке шестое поколение универсала повышенной проходимости Subaru Outback в начале 2021 года. В августе нынешнего года исполняется 25 лет как эта модель поступила в продажу, сообщает пресс-служба Subaru.

Напомним, Subaru Outback шестого поколения построен на новой глобальной платформе Subaru Global Platform, а его внешность разработана в рамках дизайнерской концепции бренда «Dinamic X Solid». Что касается интерьера, основной акцент сделан на новый монитор аудиосистемы, обладающий рекордной для сегмента диагональю 11,6 дюйма и расположенный вертикально. Объем багажного отсека со сложенными сиденьями второго ряда составляет 2144 л. Клиренс увеличился с 213 мм до 220 мм.

В настоящее время на российском рынке доступен Outback пятого поколения, который оснащается горизонтально-оппозитными двигателями объемом 2.5 литра и 3.6 литра.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки subaru subaru outback

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