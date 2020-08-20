Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera

Компания Aston Martin отметила выход нового фильма о Джеймсе Бонде выпуском лимитированных серий моделей Aston Martin Vantage и DBS Superleggera. Ограниченное издание получило название 007 Edition, и во время работы над ним дизайнеры вдохновлялись в том числе прошлыми картинами о легендарном шпионе. Всего будет выпущено не более 100 купе Vantage и только 25 экземпляров DBS Superleggera, сообщает портал Motor.ru.

Лимитированный Vantage 007 Edition вдохновлен обликом оригинального Aston Martin V8, дебютировавшего в пятнадцатом фильме о Джеймсе Бонде «Искры из глаз» (1987). Купе среди прочего выделяется цветом кузова Cumberland Grey и сетчатой решеткой радиатора с хромированной окантовкой. Желтые акценты в нижней части кузова подражают раскраске выдвижных полозьев и сопла реактивного двигателя на киношной машине. Дополнительно для модели можно заказать набор из горных лыж и специального крепления для их перевозки.

В салоне – обивка из черной кожи, вставки цвета «черный хром» и памятные таблички. Канавки на подушках сидений сделаны по образу Aston Martin V8. На подголовниках с обратной стороны нанесены изображения эфов, резонаторных отверстий виолончели, – это еще одна отсылка к фильму 1987 года. На солнцезащитных козырьках вышита FM-частота 96.60: в «Искры из глаз» эту волну использовала милиция. Под подлокотником спрятано схематическое изображение пульта управления шпионскими гаджетами.

«Бондовский» Aston Martin DBS Superleggera можно опознать по внешнему окрасу Ceramic Grey, элементам экстерьера из углепластика, глянцевым черным 21-дюймовым колесам и эмблемам серии. Интерьер купе выполнен в черном цвете с красными вкраплениями; на порогах указ общий тираж. Модель DBS Superleggera 007 Edition оценена в 279 тыс. фунтов стерлингов (26,7 млн рублей). Купе Vantage 007 Edition дешевле: 161 тыс. фунтов стерлингов или 15,4 млн рублей.

Серия 007 Edition – это совместный проект «Астона» и снимающей «бондиану» кинокомпании EON Productions, посвященный выходу фильма «Не время умирать». В картине будут представлены сразу четыре модели британцев: уже ставший бессмертной классикой DB5, купе V8, современный DBS Superleggera и среднемоторный гиперкар Valhalla с антикрылом, изготовленным по технологии НАСА.

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