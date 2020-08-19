Раскрыт дизайн серийного внедорожника Aurus Komendant

ФГУП НАМИ запатентовал дизайн серийной версии внедорожника Aurus Komendant, который разрабатывался в рамках проекта «Кортеж». Судя по изображениям, дизайн серийной версии Komendant будет незначительно отличаться от прототипов, которые ранее были замечены на тестовых испытаниях в Швеции и Астрахани, пишет портал Autonews.ru. Внедорожник получит решетку радиатора с вертикальными планками, фирменный значок Aurus, повторители сигналов указателей поворотов на зеркалах, светодиодную оптику и массивные воздухозаборники. Также машину оснастят квадратными патрубками выхлопной системы, спойлером и большими колесными дисками.

По агрегатной части внедорожник Aurus Komendant будет полностью повторять седан Senat – 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод. Шасси имеет несколько настроек движения, включая Auto, Sport, Comfort и Allroad. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником ради снижения себестоимости составляет 100%. По этой же причине на всех Aurus сделан высокий дорожный просвет – 200 мм. Силовая структура кузова внедорожника до средней стойки унифицирована с седаном. Кроме того, у них есть полностью одинаковые кузовные панели – это передние двери. Внедорожник Aurus Komendant появится в продаже в 2022 году.

Как сообщалось ранее, серийное производство автомобилей Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге в первом квартале 2021 года. Первой моделью, выпускаемой компанией «Аурус» на мощностях «Соллерс» в Елабуге, станет седан Aurus Senat. В настоящее время на предприятии идет подготовка к началу серийного производства этих автомобилей. Реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

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