«Авилон» признан лучшим дилером Rolls-Royce в Европе

Компания Rolls-Royce Motor Cars подвела итоги ежегодной премии «Дилер года», отметившей успехи дилеров в 2019 году. «Авилон», официальный дилер Rolls-Royce Motor Cars, удостоен престижной награды в номинации «Лучший дилер Rolls-Royce в Европе», которая отметила выдающиеся показатели продаж в 2019 году среди европейских дилеров, включая Великобританию, Западную Европу и СНГ, сообщает пресс-служба АГ «Авилон».

Как отметил региональный директор Rolls-Royce Motor Cars Джулиан Дженкинс, награда салона «Авилон» подчеркивает важность российского рынка для бизнеса Rolls-Royce Motor Cars в Европе и в глобальном масштабе.

«В 2020 году мы первыми в Европе запустили интегрированное решение для онлайн-покупки автомобилей Rolls-Royce, а сейчас готовимся представить яркую Bespoke-коллекцию. Это два кардинально разных вектора в нашем бизнес-подходе, и я не сомневаюсь, что благодаря нашей стратегии в следующем году мы вновь сможем претендовать на получение еще одной награды», – заявил, в свою очередь, директор направления Rolls-Royce Motor Cars в «Авилоне» Александр Залогин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года Россия стала крупнейшим рынком Rolls-Royce Motor Cars в континентальной Европе. Продажи марки на российском рынке в прошлом году достигли рекордных значений и впервые в истории превысили 200 автомобилей.

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