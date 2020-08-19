АВТОВАЗ отказался от введения сокращенной рабочей недели

АВТОВАЗ отказался от введения неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы текущего года в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга и по решению президента России, роста корпоративных продаж, а также начала восстановления спроса на автомобильном рынке, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В то же время в компании продолжают тщательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в 2021 году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки производства на полную трудовую неделю. Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на автомобили.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в июле реализовал на российском рынке 31180 автомобилей LADA – на 6% больше, чем годом ранее. На АВТОВАЗе отмечают достаточно высокий интерес к своим автомобилям, несмотря на «отпускной» период в летние месяцы. Также растет число заказов со стороны корпоративных клиентов, что положительно свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в стране. По итогам семи месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 163776 машин, что на 20% ниже показателя годичной давности.

Напомним, в минувший понедельник АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей после планового корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 27 июля. Также вернулись с летних каникул входящие в Группу «АВТОВАЗ» производственные площадки LADA Ижевск и LADA Запад Тольятти. В период отпуска на предприятиях Группы «АВТОВАЗ» продолжалась плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.

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