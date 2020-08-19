«Ландшафтный дизайн»: роль сетей НСТО в изменении карты рынка

Аналитическое агентство «Автостат» совместно с ITEMF Expo приглашает принять участие в онлайн-конференции «Автосервис-2020. Сервис, запчасти, оборудование». Несмотря на то, что выставка MIMS Automechanika Moscow в этом году пройдет 3-5 ноября, конференция «Автосервис-2020» состоится в традиционные и привычные для всех сроки, 25 августа в 10:00, в рамках онлайн-марафона выставки. Стратегическим партнером мероприятия выступила компания Avito Авто.

Пятая сессия конференции носит название «Роль сетей НСТО в изменении карты рынка и каналов продаж запчастей» и полностью посвящена оценке рынка сервиса и трендам дальнейшего развития этой отрасли.

В 2019 году ёмкость рынка автосервиса в России составила порядка 590 млрд рублей, при этом официальные дилеры оказали услуг по ТО и ремонту на 51 млрд рублей, а независимые СТО - почти вдвое больше, на 97 млрд рублей. И это без учёта реализации запасных частей и расходных материалов.

Быстро растущие независимые СТО не просто меняют ландшафт рынка, но и сам формат каналов продаж запчастей, поскольку многие из них работают как продуктовые франшизы. Насколько этот формат удобен производителям и конечным пользователям? Как именно это происходит и каковы особенности этого процесса? Как независимые СТО чувствуют себя в кризис, как намерены развиваться в дальнейшем и какие тренды обозначились на рынке уже сейчас?

Об этом расскажут представители крупнейших сетей на территории РФ – Fit Service, GroupAuto, Вилгуд, Eurorepar Car Service, ЕвроАвто, Reactor. Профессионалы рынка поделятся своим видением текущей ситуации и обозначат перспективы развития.

Принять участие в конференции можно бесплатно, пройдя регистрацию на сайте.