Рынок новых мотоциклов в июле вырос на 31%

В июле в России было реализовано около 2,5 тыс. новых мотоциклов. Это, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 31,2% больше, чем в июле 2019 года, то есть почти на треть. В тройку лидеров в данном сегменте рынка транспортных средств вошли Racer (377 шт.), немецкий BMW (303 шт.) и индийский Bajaj (230 шт.), при этом первые два бренда продемонстрировали рост выше, чем в среднем по России (+33,2% и +40,9% соответственно).

Суммарно более четверти рынка новых мотоциклов (27%) пришлось на Москву и Московскую область (461 шт. и 215 шт. соответственно). Из нестоличных регионов лидирует Свердловская область (147 шт.).

Что касается итогов семи месяцев в целом, то здесь динамика немного скромнее июльской. Всего по итогам января-июля 2020 года россияне приобрели около 11 тысяч новой мототехники, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 14,5%. По оценке экспертов агентства, на общий результат в значительной степени повлияла апрельская коронавирусная «самоизоляция», когда рынок мотоциклов упал на 32,5%.

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