В 7 регионах России рынок новых автомобилей продолжает расти

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что за 7 месяцев 2020 года рынок новых легковых автомобилей в России упал на 12,8% по сравнению с январем-июлем прошлого года. Падение рынка затронуло большинство регионов. Однако, в 7 субъектах РФ рынок продолжает демонстрировать рост.

Наибольший показатель роста авторынка за отчетный период наблюдается в Еврейской АО (+43,1%). В Магаданской области (+29,1%), в Бурятии (+19,4%), на Сахалине (+10,3%) он даже выражен двузначными числами. Положительная динамика рынка также в Амурской области (+4,6%), в Республике Алтай (+2,3%), в Забайкальском крае (+0,4%). Что касается Ненецкого автономного округа, здесь по итогам января-июля эксперты отмечают стабилизацию рынка: динамика нулевая.

Во всех остальных регионах страны отмечено падение рынка, наименьшее из которых – в Оренбургской области (-0,8%), наибольшее - в Тыве (-35,6%)

В 28 субъектах РФ авторынок упал сильнее, чем в целом по стране (-12,8). В этот перечень попали Москва (-22,2%) и Подмосковье (-18%), которые являются крупнейшими региональными рынками. Более подробно об этом - в нашем пресс-релизе.