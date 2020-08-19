Haval в июле увеличил продажи в России более чем в 1,5 раза

Российские дилеры Haval в июле реализовали 1832автомобиля, что на 55% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи 2020 года в России было продано 8495 кроссоверов и внедорожников марки (+82%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в июле остается кроссовер Haval F7, чья реализация составила 743 машины. На втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 463 владельца.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Haval начали продажи кроссовера Haval в топ-версии F7 Tech Plus с полным приводом и расширенным набором опций. Стоимость новой комплектации составляет 1 млн 949 тыс. рублей. Версия Tech Plus также предлагается для купе-кроссовера Haval F7х по цене 1 млн 999 тыс. рублей.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

В каких городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».