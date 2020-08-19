Выпуск легковых машин в июле показал рост

По данным Росстата, за семь месяцев 2020 года с российских конвейеров сошло 623 тыс. легковых автомобилей, что на 30,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в июле было выпущено 113 тыс. машин – это на 3,9% больше, чем годом ранее. Таким образом, рост производства легковых машин зафиксирован впервые с начала года.

Стоит отметить, что калининградский «Автотор» в прошлом месяце начал серийное производство нового седана бизнес-класса KIA K5. А на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» стартовало производство внедорожников Niva под маркой LADA. Между тем, в июле приостанавливали свои конвейеры на время летних каникул российские заводы Hyundai и Nissan, Ульяновский автозавод, АВТОВАЗ, предприятия «ЛАДА Ижевск» и «ЛАДА Запад Тольятти». Кроме того, из-за снижения спроса на авторынке завод «Мазда Соллерс» и УАЗ перешли на режим четырехдневной рабочей недели.

Производство грузовых автомобилей в январе-июле составило 64,5 тыс. единиц, что на 21,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 10,9 тыс. грузовиков – это на 17,9% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что завод «Исузу Рус» в июле выпустил 35-тысячное шасси Isuzu с момента начала производства в июле 2006 года. Кроме того, из-за снижения спроса на авторынке предприятие «Форд Соллерс» перешло на режим четырехдневной рабочей недели.

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