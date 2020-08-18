Chery Tiggo 4 получил новые комплектации

Российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Tiggo 4 в новых комплектациях, которых теперь стало шесть. В результате уже в базовых комплектациях автомобиль получил широкий список современных систем и функций, сообщает пресс-служба китайской марки.

Так, Chery Tiggo 4 в новой версии Base (969 тыс. 900 руб.) предлагает потребителям бесключевой доступ в автомобиль и бесключевой запуск двигателя, электроусилитель рулевого управления, задние датчики парковки, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, обогрев передних сидений, боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов, четыре электростеклоподъемника, LED-ходовые огни, литые диски R16, датчики давления в шинах (TMPS) и новейшую систему курсовой устойчивости от Bosch версии 9.3, которая включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему динамической стабилизации (ESP), помощника при экстренном торможении (HBA), систему удержания при старте в гору (HSA), систему контроля тягового усилия (TCS) и многое другое. Автомобиль предлагается с бензиновым двигателем объемом 1.5 литров (113 л.с.) и механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Комплектация Start (999 тыс. 900 руб.) сохраняет в себе часть оснащения комплектации Base, предлагается на 17-дюймовых алюминиевых литых дисках и комплектуется 2.0-литровым агрегатом мощностью 122 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Обновленная комплектация Comfort (1 млн 039 тыс. 900 руб.) в дополнение к Base оснащается мультифункциональным кожаным рулем c электроусилителем, обогревом рулевого колеса, кожаных сидений и форсунок стеклоомывателя, круиз-контролем, камерой заднего вида, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцией «Свободные руки» (Bluetooth, Hands Free) и системой Cloudrive 2.0, позволяющей расширить возможности смартфона. Версия агрегатируется атмосферным бензиновым двигателем объемом 1.5 литров (113 л.с.) и механической коробкой передач.

В новой комплектации Luxury (1 млн 139 тыс. 900 руб.) покупателям, помимо оснащения Comfort, также доступен электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, а центральная консоль включает элементы салона верcии Cosmo. На автомобиль устанавливается двигатель объемом 1.5 литра (113 л.с.) в сочетании с вариатором.

В Tiggo 4 комплектации Techno (1 млн 179 тыс. 900 руб.) доступны двухцветные литые 18-дюймовые диски, полный «зимний пакет» (обогрев передних и задний сидений, рулевого колеса, всей поверхности лобового стекла и форсунок стеклоомывателя), шесть музыкальных динамиков и 7-дюймовый цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов, реализована система распознавания жестов. Жестами можно переключать аудиофайлы и радиостанции, регулировать громкость, а также управлять системой кондиционирования в салоне. Опционально доступен смарт-браслет, который охватывает функции, доступные для ключа дистанционного управления, следит за частотой пульса и сном, индицирует напоминания, а также выдерживает погружение под воду до 30 метров. Кроссовер оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 2.0 литра (122 л.с.) и CVT7.

Топовая комплектация Cosmo (1 млн 269 тыс. 900 руб.) имеет оснащение комплектаций Luxury и Techno, включая также дефлекторы для второго ряда, боковые подушки, шторки безопасности и дистанционный автозапуск. Кроссоверы серии Cosmo оснащаются турбированным двигателем объемом 1.5 л., 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6.

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