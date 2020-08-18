В России оформлено 1 миллион электронных паспортов транспортных средств

В России оформлено 1 млн электронных паспортов транспортных средств. Напомним, что первые 100 ЭПТС были оформлены в начале 2019 года, а уже к ноябрю того же года в системе насчитывалось 100 тыс. электронных паспортов, и в том же месяце производители и импортеры транспортных средств перешли на массовое оформление ЭПТС.

Как сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт», на сегодняшний день практически все новые автомобили продаются с электронными паспортами. Идет постепенный переход на оформление ЭПТС для единичных ввозимых автомобилей, а также в отдельных регионах началось оформление ЭПТС на ранее зарегистрированные автомобили. Между тем, до окончания переходного периода, предусматривающего оформление бумажных ПТС на выпускаемые в обращение автомобили, осталось два месяца, то есть до 1 ноября 2020 года. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

За этот год в системе появились новые сервисы, в том числе: можно получить расширенную выписку из ЭПТС, заработал портал для собственников транспортных средств и т.д. Параллельно запущена система электронных одобрений типа транспортных средств.

Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.

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