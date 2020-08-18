Акции Tesla устанавливают новый исторический рекорд

Стоимость акций американской корпорации Tesla показывала рост в понедельник более чем на 10%, устанавливая новый исторический рекорд.

Как пишет агентство «Прайм», в ходе торгов понедельника цена акций Tesla впервые превысила отметку в 1800 долларов за бумагу. За последние четыре дня акции Tesla подорожали на 24,6%. По данным агентства MarketWatch, бумаги компании начали ускоренно дорожать после того, как аналитик Wedbush Дэн Ивс повысил целевую цену акций Tesla до 1900 долларов с 1800 долларов за акцию на ожиданиях роста спроса на электромобили в Китае.

На прошлой неделе, 12 августа, бумаги Tesla подорожали на 13%, продолжив затем рост на протяжении еще трех торговых сессий. Тогда толчком к росту цены на акции послужило сообщение компании о намерении провести дробление акций, чтобы сделать их более доступными для инвесторов.

Напомним, ранее Tesla отчиталась о прибыли за второй квартал 2020 года выше прогнозов, что стало для нее четвертым подряд кварталом в плюсе, пишет агентство «Прайм». Согласно отчету компании, выручка составила 6,04 млрд долларов при ожиданиях 5,37 миллиарда. При этом чистая прибыль составила 107 млн долларов (в первом квартале – 16 миллионов). Разводненная прибыль на акцию составила 50 центов при прогнозах убытка в 1,04 доллара и против убытка в 2,31 доллара на акцию за второй квартал 2019 года.

Как отмечают в Tesla, бизнес компании проявил устойчивость в непростой период и несмотря на приостановку работы их основного производства в городе Фремонт из-за коронавируса на половину второго квартала. В Tesla рассчитывают, что достигнутый прогресс позволит успешно пройти и второе полугодие, и отметили рост производства на фоне спроса. Компания ставит своей целью реализовать в 2020 году более 500 тыс. автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам второго квартала 2020 года компания Tesla поставила 90,65 тыс. машин, что на 2,5% выше по отношению к первому кварталу, но на 5% меньше в годовом выражении. Поставки Model S и X составили 10,6 тыс. единиц, что меньше как в годовом, так и в квартальном выражении. А машин Model 3 и Y было поставлено 80,05 тыс. штук, что на 5% выше уровня первого квартала.

В том же квартале компания произвела 82272 электромобилей, это почти на 20% меньше по отношению к первому кварталу и на 5,5% ниже – ко второму кварталу 2019 года. Производство Model S и X составило только 6326 машин, это более чем вдвое меньше, чем в первом квартале текущего года и год назад. При этом автомобилей Model 3 и Y было произведено 75946 единиц – на 13% меньше по отношению к первому кварталу.

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