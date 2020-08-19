За первую половину августа 15 марок повысили цены на автомобили

Автопроизводители продолжают поднимать цены на свои модели, представленные на российском рынке. Так, 15 из них обновили прайс-листы на свою продукцию в первой половине августа*, что зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен. Отмечается, что за указанный период ни одна марка не снизила стоимость своих автомобилей ни в одной из комплектаций.

Наиболее масштабные изменения произошли у японских брендов Nissan и Suzuki, а также у российского УАЗа – весь модельный ряд этих марок получил прибавку 1,3 – 4,4%, 1,1 – 3,1% и 0,1 – 0,3% соответственно. Также подорожала большая часть моделей у французского Renault (6 из 8 моделей стали дороже на 0,7 – 2,9%) и корейской KIA (11 моделей из 17 стали дороже на 0,4 – 1,7%).

Некоторые марки подняли цены только для отдельных моделей. В массовом сегменте так поступили Chery (0,6 – 0,9%), Haval (2,7 – 4,5%), Mitsubishi (0,4 – 4,2%), Skoda (0,1 – 2,8%) и Toyota (1,2 – 1,8%). Среди премиум-брендов рост стоимости отмечен у Lexus (1,9 – 2,4%) и Mercedes-Benz (2,8 – 5,8%).

Только на одну модель из всей линейки повысили цены Chrysler (минивэн Pacifica на 1,5%), Infiniti (кроссовер QX50 на 0,4 – 0,6%) и Volkswagen (седан Jetta на 1,0 – 2,2%).

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 16 августа 2020 года