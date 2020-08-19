Российский электромобиль Zetta будет стоить от 550 тысяч рублей | АВТОСТАТ

Российский электромобиль Zetta будет стоить от 550 тысяч рублей

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Российский электромобиль Zetta будет стоить от 550 тысяч рублей

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Минимальная стоимость электромобиля российской компании Zetta, производство которого планируется начать до конца года в Тольятти Самарской области, составит 550 тысяч рублей. Об этом агентству "ТАСС" сообщил генеральный директор ООО "Zetta" Денис Щуровский, уточнив, что базовая версия электромобиля Zetta при 10 кВт/час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Электромобиль Zetta можно заряжать практически от любого источника энергии - от розетки 220-380 Вт или от трансформатора. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км, отметил собеседник агентства.

Цель проекта - создать электромобиль, который по цене бы мог конкурировать с автомобилями, оснащенными двигателем внутреннего сгорания, и который по своей энергоэффективности позволял бы использовать его для города в базовой версии. "Оба эти показателя были достигнуты", - заявил руководитель проекта.

По его словам, сейчас на производстве в Тольятти идет опытно-промышленная сборка. Серийное производство электромобиля Zetta планируется запустить до конца года при условии одобрения заявки в Фонде развития промышленности и выделения средств. На сегодняшний день в проект уже вложено порядка 570 млн рублей и еще требуется 100 млн рублей инвестиций.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство электромобили инвестиции

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