Mitsubishi Outlander получил новую ограниченную версию в России

Изменения Outlander Black Edition на базе версий 2.0 Invite 4WD и 2.0 Intense+ 4WD (базовая стоимость – 2 млн 002 тыс. руб. и 2 млн 131 тыс. руб.) коснулись экстерьера и интерьера автомобиля. В обеих комплектация доминирует черный цвет отделки, в котором выполнены 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетка радиатора, нижние накладки переднего и заднего бампера, верхние вставки над передним бампером, хромированные элементы двери багажника, боковые зеркала, молдинги дверей, рейлинги, верхняя часть салона, включая потолок, а также вставки на передней панели и дверных картах под карбон.

Российские дилеры Mitsubishi с 1 сентября 2020 года начнут продажи кроссовера Mitsubishi Outlander в новой ограниченной серии Black Edition. Новинка доступна в двух основных цветах кузова – белом перламутровом и черном – с доплатой 65 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Интерьер отличает специальная комбинированная отделка сидений – приятная на ощупь ткань в центральной части сидений имеет водоотталкивающие свойства. Салон также получил красную прострочку на сидениях, козырьке панели приборов, рулевом колесе, переднем подлокотнике и подлокотнике в дверях.

В одной из комплектаций специальной версии – Invite 4WD – также добавлены боковые подушки безопасности, боковые шторки и подушка безопасности для коленей водителя, хромированные внутренние ручки дверей.

Напомним, с 2020 модельного года на всех полноприводных версиях Mitsubishi Outlander появилась интеллектуальная система полного привода S-AWC с управляемым вектором тяги. Кроме того, теперь в Outlander доступно новое поколение мультимедийной системы Mitsubishi Connect с поддержкой Car Play и Android Auto на большом 8 дюймовом дисплее. Изменения коснулись также блока климат-контроля: температуру теперь можно регулировать при помощи поворота регулятора, была добавлена кнопка синхронизации климатических зон.

Для большего комфорта пассажиров второго ряда кресла стали более мягкими и комфортным за счет изменений жесткости дивана и материала обшивки, а также улучшения боковой поддержки. Во всех полноприводных версиях Outlander появилась электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя c диапазоном 22,5 мм.

Стоит отметить, что кроссовер Mitsubishi Outlander производится на заводе «ПСМА Рус» в Калуге и является самой продаваемой моделью Mitsubishi в нашей стране.