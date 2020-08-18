Суперкары Dodge Viper попали под отзыв в России

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 4 автомобиля Dodge Viper, изготовленных с января по апрель 2006 года. Причина отзыва: электронный блок управления Occupant Restraint Controller (ORC) может ошибочно дать команду на срабатывание фронтальных подушек безопасности и/или преднатяжителей ремней безопасности. Такое срабатывание во время движения может оказаться неожиданным для водителя, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет заменен блок управления ORC. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, производство Dodge Viper пятого поклонения было завершено в августа 2017 года. Причиной прекращения производства суперкара стали новые правила безопасности, требующее оснащать все автомобили боковыми шторками. Для «Вайпера» это технологически невозможно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Dodge приняла решение отказаться от продолжения выпуска сразу двух моделей. По данным издания Autoblog, ближе к концу года конвейер покинет кроссовер Dodge Journey. Автомобиль впервые появился в модельном ряду Dodge в 2008 году, но особой популярности так и не обрел: к примеру, в настоящее время у американских дилеров еще есть в наличии нераспроданные кроссоверы 2019 года выпуска. А минивэн Grand Caravan, который также не пользовался спросом у покупателей, уже снят с производства – впервые с 1983 года.

Таким образом, в новом году модельный ряд Dodge будет состоять всего из трех моделей: Charger, Challenger и Durango, причем у каждой из них будет экстремальная версия Hellcat с мощным 6,2-литровым компрессорным мотором V8. За минивэны в концерне FCA будет отвечать марка Chrysler, предлагая покупателям обновленную Pacifica и новый Voyager. У таких марок, как Ram, Fiat и Alfa Romeo, на сегодняшний день тоже осталось менее четырех моделей в линейке – во всем FCA только Jeep предлагает больше.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Jeep (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».