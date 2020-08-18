Доля SUV на российском рынке выросла почти до 49%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», реализация новых кроссоверов и внедорожников на российском рынке за 7 месяцев текущего года снизилась на 4% и составила 367 тысяч единиц. При этом, как отмечают эксперты агентства, доля сегмента SUV за этот период в общем объеме рынка новых легковых автомобилей выросла на 4,3 п.п. и достигла 48,6%.

Маркой-лидером в этом сегменте рынка стал корейский бренд Hyundai, тираж которого за отчетный период составил 54,4 тыс. экземпляров. За ним идет французский Renault с результатом 35,5 тыс. проданных автомобилей, а замыкает первую тройку еще один «кореец» - KIA, показатель которого составил 34,4 тыс. единиц.

В ТОП-5 самых востребованных марок SUV также вошли японские Toyota (32,3 тыс. шт.) и Nissan (31,2 тыс. шт.).

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