Доля SUV на российском рынке выросла почти до 49% | АВТОСТАТ

Доля SUV на российском рынке выросла почти до 49%

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Доля SUV на российском рынке выросла почти до 49%

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», реализация новых кроссоверов и внедорожников на российском рынке за 7 месяцев текущего года снизилась на 4% и составила 367 тысяч единиц. При этом, как отмечают эксперты агентства, доля сегмента SUV за этот период  в общем объеме рынка новых легковых автомобилей выросла на 4,3 п.п. и достигла 48,6%.

Маркой-лидером в этом сегменте рынка стал корейский бренд Hyundai, тираж которого за отчетный период составил 54,4 тыс. экземпляров. За ним идет французский Renault с результатом 35,5 тыс. проданных автомобилей, а замыкает первую тройку еще один «кореец» - KIA, показатель которого составил 34,4 тыс. единиц.

В ТОП-5 самых востребованных марок SUV также вошли японские Toyota (32,3 тыс. шт.) и Nissan (31,2 тыс. шт.).

Какие модели стали драйверами этих марок, можно узнать здесь

Какие модели SUV можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи suv кроссоверы марки-лидеры hyundai kia renault toyota

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