Сильнее всего рынок новых автомобилей вырос в Уральском и Северо-Западном ФО

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на фоне июльского роста рынка новых легковых автомобилей в России (+8,5%) решили проанализировать ситуацию в федеральных округах страны. Отметим, что все округа, без исключения, завершили месяц с положительной динамикой.

Наибольший рыночный рост по итогам июля 2020 года был зафиксирован в Уральском и Северо-Западном ФО. Так, по сравнению с июлем 2019-го на Урале авторынок вырос на 12,3% до 15,5 тыс. экземпляров, в СЗФО - на 11,3% до 19 тыс. шт. Кроме них, показатель выше общероссийского продемонстрировали также Южный Федеральный округ и Поволжье (+10,7% и +10,1% соответственно), реализовав 13,9 и 37,1 тыс. экземпляров

На Северном Кавказе рынок новых легковых автомобилей подрос на 8,2% (4,6 тыс. шт.), в Сибири - на 5,8% (почти 10 тыс. шт.). Показатель ниже, чем в среднем по России и в Центральном ФО (на который приходится почти треть всего рынка), здесь реализовано 52,5 тыс. шт. (+5,6%). Отметим, что на этом авторынке, очевидно, в значительной степени сказались низкие показатели продаж в Москве (в июле столичные жители приобрели на 1% меньше новых машин, чем год назад).

Самый маленький рост в реализации новых автомобилей зафиксирован в прошлом месяце в Дальневосточном Федеральном округе (+1,1%; 2,1 тыс. шт.). Однако, учитывая его небольшую долю рынка (1,4%), серьезного влияния на общую картину это не оказало.

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