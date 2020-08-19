Экспорт легковых автомобилей в 1 полугодии упал на 44%

Экспорт легковых автомобилей из России за шесть месяцев 2020 года снизился на 44% и составил 30,6 тыс. единиц на общую сумму 461 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в июне на внешние рынки было отправлено 5,7 тыс. автомобилей (+90,4% к маю) на 105,5 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-июне упал на 12,2% и составил 5,7 тыс. машин на 147,8 млн долларов. В июне за рубеж было поставлено 1,8 тыс. грузовиков (+145,2% к маю) на 29,8 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года петербургский завод Hyundai экспортировал в страны ближнего зарубежья 8200 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в первой половине 2020-го компания Nissan поставила на внешние рынки 1291 автомобиль российского производства (-27%), включая 876 машин в Казахстан (-9%) и 415 единиц – в Беларусь (-54%). Экспорт грузовиков «КАМАЗ» в отчетный период вырос на 37% и составил 1890 автомобилей и машинокомплектов.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».