Импорт легковых автомобилей в 1 полугодии упал на 35%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам шести месяцев 2020 года снизился на 34,5% до 94,1 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 2 млрд 178,3 млн долларов. При этом в июне было импортировано 16,8 тыс. машин (+52,3% к маю) на 321,1 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-июне упал на 38,8% до 8,4 тыс. машин общей стоимостью 468,5 млн долларов. Из них 1,6 тыс. грузовиков (+62,9% к маю) на 75,7 млн долларов были поставлены в нашу страну в июне.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».