Японский авторынок в июле сократился на 20% | АВТОСТАТ

Японский авторынок в июле сократился на 20%

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Японский авторынок в июле сократился на 20%

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Японский авторынок в июле снизился на 19,6% до 207 473 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за семь месяцев 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 405 тыс. 897 машин (-19,9%).

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 15,4% до 108807 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 25871 машина (-26%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 18768 автомобилей (-32,5%).

Эти автомобили (с пробегом или новые – в зависимости от текста новости) можно найти а автосалонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: япония автомобильные рынки мировой авторынок

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