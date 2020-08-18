Стали известны подробности о новой Skoda Octavia для России

Российская спецификация новой Skoda Octavia отличится от предшественника гаммой двигателей и трансмиссий. По предварительным данным, в паре со 150-сильной «турбочетвёркой» 1.4 будет работать 8-диапазонный «автомат» Aisin, который заменит «робот» DSG с семью ступенями. Базового «атмосферника» 1.6 изменения не коснутся, пишет портал Motor.ru.

После смены поколений базовые Octavia сохранят старый безнаддувный 110-сильный двигатель 1.6 в сочетаниях с «механикой» и 6-ступенчатым «автоматом». Модификации с «турбочетверкой» 1.4 мощностью 150 л.с. станут доступны с 8-диапазонным «автоматом» Aisin с гидротрансформатором – такая связка знакома по кроссоверу Karoq российской сборки.

Топ-версии Octavia сохранят связку турбомотора с «роботом» DSG-7: преселективную трансмиссию получат самые мощные модификации со 190-сильным двигателем 2.0, но в продаже двухлитровые лифтбеки появятся позже. Не сразу на российский рынок выйдут и универсалы Combi.

Официально компания Skoda не комментирует информацию о линейке двигателей для Octavia четвертого поколения российской сборки. Известно, что новинка появится в продаже до конца 2020 года, а дата презентации локальной версии намечена на 16 сентября.

Производство Skoda Octavia третьего поколения на заводе в Нижнем Новгороде прекращено: дилеры чешской марки распродают уже выпущенные лифтбеки. Цены на Octavia уходящего поколения российской сборки варьируются от 1 млн 140 тысяч рублей за версию с 5-скоростной «механикой» и 110-сильным 1.6 до 1 млн 609 тыс. рублей за топовый лифтбек с 7-ступенчатым «роботом» и 180-сильным турбомотором 1.8.

«Глобальная» линейка Skoda Octavia недавно пополнилась «заряженными» версиями RS и сверхэкономичной битопливной модификацией G-Tec, однако до России такие лифтбеки в ближайшее время не доберутся.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».