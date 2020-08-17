Рынок грузовых автомобилей с пробегом сократился на 11%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2020 года объем рынка грузовых автомобилей с пробегом в России составил 134,9 тыс. единиц, что на 10,9 меньше, чем за январь-июль 2019 года.

Традиционно рейтинговую таблицу марок-лидеров по перепродажам грузовиков возглавляют российские. На первом месте находится KAMAZ, на долю которого за указанный период пришлось более четверти (26,9%) вторичного рынка грузовых машин. В количественном выражении это составляет 36,3 тыс. экземпляров – на 9,1% меньше, чем в 2019 году. Вторую строчку, с огромным отставанием от лидера, занимает GAZ, объемы перепродаж которого также снизились (-13,6%) до 12,9 тыс. автомобилей. Третьим стал MAZ (9,4 тыс. шт.; -22,6%). В пятерку лидеров также попали шведский бренд Volvo (8 тыс. шт.; -4,2%) и отечественный ZIL (7,4 тыс. шт.; -9,4%). Отметим, что вся пятерка лидеров по итогам семи месяцев ушла «в минус».

В модельной структуре этого рынка первенство принадлежит отечественному грузовику KAMAZ 65115. Объем перепродаж этой модели за указанный период составил чуть более 5 тыс. шт. (-10,8%%). Из иномарок лидирует Volvo FH с результатом 4,8 тыс. шт. (-3,6%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что самые крупные вторичные рынки грузовых автомобилей находятся в Москве и Московской области. В сумме на эти два региона приходится 10% от всех перепродаж в сегменте. В количественном отношении это 6,8 тыс. и 6,7 тыс. единиц соответственно. Из нестоличных субъектов РФ лидирует Краснодарский край: перепродажи грузовой техники здесь сопоставимы со столичными показателями и составляют 6 тыс. экземпляров.

Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» исследовали российский рынок НОВЫХ грузовых автомобилей в июле и по итогам 7 месяцев. Результаты можно посмотреть в специально-подготовленном пресс-релизе.