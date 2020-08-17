Haval F7 получил новую топ-версию Tech Plus

Российские дилеры Haval начали продажи кроссовера Haval в топ-версии F7 Tech Plus с полным приводом и расширенным набором опций. Стоимость новой комплектации составляет 1 млн 949 тыс. рублей. Версия Tech Plus также предлагается для купе-кроссовера Haval F7х по цене 1 млн 999 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Внешний вид Haval F7 Tech Plus отличает хромированная решетка радиатора и новый дизайн легкосплавных дисков диаметром 19 дюймов. Технологичность данной комплектации отражена в интерьере: автомобиль оснащается цифровой панелью приборов, контроллером управления мультимедийной системой c удобным доступом, а также беспроводной зарядкой.

Haval F7 Tech Plus дополняет палитру комплектаций Comfort, Elite и Premium и предлагает ряд дополнительных систем помощи водителю, таких как: система мониторинга слепых зон (BSM), система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA), система распознавания дорожных знаков (TSR), система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LKA и LDW), адаптивный круиз-контроль (AAC) с системой автоматического торможения (AEB) и с функцией распознавания пешеходов, а также система автоматического управления дальним светом (Auto Hi-beam).

Под капотом Haval F7 Tech Plus установлен бензиновый турбиродвигатель мощностью 190 л.с. в паре с трансмиссией с двойным сцеплением мокрого типа 7DCT.

Напомним, в конце июня компания Haval представила обновленные комплектации кроссоверов F7 и F7x 2020 модельного года. Топ-версия кроссовера Haval F7 и F7х Premium 2020 модельного года получила 7-дюймовую цифровую панель приборов и контроллер управления многофункциональной мультимедийной системой. Полноприводный F7x с 1,5-литровым турбодвигателем в комплектации Premium стоит 1 млн 809 тыс. рублей). Цена F7x c 2,0-литровым двигателем в комплектации Premium – 1 млн 929 тыс. рублей. Цены на F7 в версии Premium начинаются от 1 млн 759 тыс. рублей.

Обновления коснулись и комплектации Elite, в которую теперь входит ряд опций из топ-версии Premium: светодиодные фары и боковые зеркала с электроприводом складывания. Для модели F7 также предлагается задний спойлер, а F7х Elite получила 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Стоимость F7 версии Elite 2020 модельного года начинается от 1 млн 579 тыс. рублей, F7x Elite 2020 модельного года – от 1 млн 639 тыс. рублей.

По итогам семи месяцев 2020 года на российском рынке было продано 8495 кроссоверов и внедорожников Haval (+82%). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval в нашей стране является кроссовер Haval F7. На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российский завод Haval в Тульской области в сентябре планирует запуск второй смены сборочных линий рамных внедорожников Haval H5 и H9. В связи с этим на предприятии объявлен дополнительный набор – к середине августа для работы на заводе Haval планируется привлечь более 250 сотрудников. Как отмечается, наращивание темпов производства и увеличение количества сотрудников позволят заводу соответствовать растущему спросу на автомобили Haval. Производственная мощность предприятия «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» на первом этапе составляет 80 тыс. автомобилей в год (полная мощность – 150 тыс. автомобилей в год).

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