Рассекречен график новинок Subaru до 2023 года

Японская компания Subaru в ближайшие несколько лет выпустит около десяти новинок. Об этом свидетельствует опубликованный изданием AutoGuide слайд презентации, на котором отмечены даты запуска новых и модернизированных моделей Subaru.

Так, весной 2021 года на конвейер встанет Subaru BRZ нового поколения, которое разрабатывается совместно с Toyota. Осенью будущего года компания приступит к сборке WRX, но версия STI появится только в 2022 году, пишет "Российская газета".

Выпуск первой электрической модели Subaru начнется в начале 2022 года. Предполагается, что она будет кроссовером, который назовут Evoltis. Ожидаемая отдача силовой установки - 290 л.с., запас хода - около 500 км.

В середине 2022 года стартует производство обновленных Legacy, Outback и Ascent, Forester. Для Subaru Forester готовится версия Wilderness, информации о которой пока нет. В 2023 году начнется выпуск нового поколения Subaru Impreza и XV.

В России модельный ряд марки представлен внедорожниками Outback, XV и Forester, а также седанами Legacy, который в ближайшее время покинет наш рынок, и WRX и WRX STI.

Напомним, в июле российские дилеры Subaru начали прием заказов на ограниченную версию бизнес-седана Legacy – Legacy Ultimate. Ограниченная партия из 77 автомобилей станет последней для России: новое поколение Legacy, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, в нашу страну поставляться не будет. В 2020 году помимо седана Legacy специальную версию получит и кроссовер Forester. На конец 2020 – начало 2021 года запланирован выход обновленного Subaru XV. А в середине 2021 года ожидается новое поколение Outback.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 2755 автомобилей, что на 30% ниже показателя годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок.