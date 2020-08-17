KIA показала обновленный седан Rio для российского рынка

Компания KIA опубликовала первые официальные изображения обновленного седана Rio. Его дизайн разработан вице-президентом по дизайну KIA Design China Олегом Соном в тесном сотрудничестве с региональной штаб квартирой KIA Motors в России, сообщает пресс-служба марки.
Передний и задний бамперы обновленного Rio стали рельефнее. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «улыбка тигра» получила обновленные очертания, и визуально объединена в единый элемент с блоком фар, которые также заметно изменились. В их корпус встроены контурные «лезвия» светодиодных ходовых огней. Нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него разместились треугольные декоративные элементы с интегрированными противотуманными фарами.
В профиль KIA Rio сохранил абсолютно узнаваемый силуэт классического седана, но стал выглядеть более динамично. Ярким и функциональным элементом в облике стала антенна в форме «акульего плавника», которая окрашена в черный цвет вне зависимости от цвета кузова. На разные комплектации Rio будут устанавливаться колесные диски различного дизайна и с различной отделкой, размерности 15 или 16 дюймов. При этом с учетом российских условий эксплуатации седан имеет достаточно большой дорожный просвет – 160 мм.
Вертикальные светоотражатели в заднем бампере перекликаются с декоративными элементами в переднем. Имитация диффузора под бампером, в сочетании с треугольной формой патрубков выхлопной системы – также вносят свой вклад в формирование более спортивного образа. Еще одной отличительной чертой обновленного Rio стали светодиодные задние фонари с особой «матричной» графикой.
Напомним, текущее поколение седана KIA Rio представлено на российском рынке с августа 2017 года. Производство модели налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Автомобиль доступен в 12 вариантах комплектации по цене от 804,9 тыс. рублей до 1 млн 114,9 тыс. рублей. В базовой комплектации предусмотрены кондиционер, обогрев и электропривод регулировки наружных зеркал, электропривод передних стеклоподъемников, электроусилитель руля, фронтальные подушки, антиблокировочная система тормозов и система курсовой устойчивости ESC, интегрированная система активного управления шасси VSM, ассистент старта на подъеме НАС, система предупреждения об экстренном торможении ESS, а также впервые для данной модели – система контроля давления в шинах.
Стоит отметить, что KIA Rio четвертый год подряд удерживает звание самой популярной иномарки на российском рынке. Так, по итогам первого полугодия 2020-го продажи этой модели составили 36164 единицы. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть потребительские предпочтения в отношении KIA Rio.
Как выяснилось, более половины (52%) реализованных машин данного семейства приходится на кросс-хэтчбеки KIA Rio X-Line. Соответственно оставшиеся 48% пришлось на седаны. 83% всех продаваемых «Рио» оснащаются 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. Лишь только каждый шестой покупатель (17%) выбрал мотор 1,4 л (100 л.с.). Львиная доля (79%) тех, кто приобрел эту модель, отдали предпочтения автоматической КП. Таким образом, каждый пятый (21%) склонился в пользу «механики».
Самой популярной комплектацией в семействе KIA Rio является Comfort, доля которой составляет 41%. Версию Luxe предпочли 29% покупателей, далее идет Prestige (14%). На долю Premium пришлось 8%, на Classic – 5%. Еще 3% в структуре продаж KIA Rio заняли специальные серии Edition, которые выпускаются ограниченным тиражом.
Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».