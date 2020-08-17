Какие кроссоверы и внедорожники покупают в России: ТОП-10 моделей

Сегмент SUV занимает около половины российского авторынка. Так, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что за 7 месяцев 2020 года жители РФ приобрели 367 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Это на 4% меньше, чем в январе – июле прошлого года.

Наибольшие предпочтения в сегменте SUV россияне отдают модели Hyundai Creta – за отчетный период было куплено 39 тыс. таких кроссоверов. Далее, с двукратным отставанием от лидера, следует Toyota RAV4, показатель которого составил 19 тыс. штук. На третьем месте модельного рейтинга находится Volkswagen Tiguan, обладателями которого стали 17,4 тыс. человек.

Сопоставимые объемы покупок имеют кроссоверы Renault Duster и KIA Sportage (15,4 тыс. и 15 тыс. шт. соответственно). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных автомобилей сегмента SUV по итогам 7 месяцев нынешнего года попали: Nissan Qashqai (12,8 тыс. шт.), Mazda CX-5 (11,4 тыс. шт.), LADA 4x4 (11,4 тыс. шт.), Nissan X-Trail (10,9 тыс. шт.) и Renault Kaptur (10,6 тыс. шт.).

Какие модели SUV можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».