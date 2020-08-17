АВТОВАЗ возобновил производство после корпоративного отпуска

АВТОВАЗ сегодня возобновил производство автомобилей после планового корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 27 июля. Также вернулись с летних каникул входящие в Группу «АВТОВАЗ» производственные площадки LADA Ижевск и LADA Запад Тольятти. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

В период отпуска на предприятиях Группы «АВТОВАЗ» продолжалась плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ в июле реализовал на российском рынке 31180 автомобилей LADA – на 6% больше, чем годом ранее. На АВТОВАЗе отмечают достаточно высокий интерес к своим автомобилям, несмотря на «отпускной» период в летние месяцы. Также растет число заказов со стороны наших корпоративных клиентов, что положительно свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в стране. По итогам семи месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 163776 машин, что на 20% ниже показателя годичной давности.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».