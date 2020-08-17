Renault открыла новый дилерский центр в Новороссийске

Компания «Ключавто» открыла новый дилерский центр Renault в Новороссийске. Это второй по счету центр Renault в портфеле холдинга и пятый в городе, где компания «Ключавто» также представлена брендами Toyota, Lexus, Nissan и Datsun, сообщает пресс-служба дилера.

В шоу-руме на 370 кв.м представлен весь модельный ряд Renault. Продажа новых автомобилей Renault доступна онлайн с возможностью доставки автомобиля клиенту. Дилерский центр «Renault Ключавто Новороссийск» предлагает своим клиентам весь комплекс услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию. Сервисная зона нового центра оснащена современным оборудованием и позволяет выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Renault. Слесарный цех площадью 1530 кв.м оборудован 9 рабочими постами.

Помимо сервисного обслуживания, дилерский центр предлагает оригинальные запчасти, дополнительное оборудование и аксессуары, широкий выбор программ финансирования покупки и сопутствующих услуг. Кроме этого, действует программа trade-in, позволяющая клиентам обменять прежний автомобиль на новый Renault.

Напомним, компания «Ключавто» сотрудничает с брендом Renault на протяжении 12 лет. Первый дилерский центр бренда был открыт в 2008 году в Краснодаре.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев2020 года российские дилеры Renault реализовали 63141 автомобиль, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 8,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В каких еще городах есть дилерские центры Renault, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».