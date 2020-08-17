Петербургский завод Hyundai за 4 года выпустил 276,5 тыс. кроссоверов Creta

Петербургский завод Hyundai с момента запуска серийного производства кроссовера Hyundai Creta в августе 2016 года выпустил 276,5 тыс. автомобилей этой модели, из них почти 262 тысячи – для российского рынка, остальные для экспорта в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан, Украину, Республику Беларусь, Грузию, Молдову, Армению и Узбекистан. Напомним, Hyundai Creta – вторая модель бренда после седана Solaris, которая стала производиться на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Для запуска сборки Creta была проведена масштабная модернизация завода, в которую было инвестировано 100 млн долларов, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

В частности, производственная линия получила 53 новых сварочных робота. Два дополнительных робота установили в цехе окраски. Был усовершенствован главный сварочный кондуктор, формирующий геометрию кузова автомобиля, на этапе сварки внешних и внутренних панелей дверей появилась возможность одновременно сваривать левые и правые двери. Кроме того, часть ручных операций по закладке панелей на линии сварки стала автоматизированной. Помимо прочего, Hyundai Creta стала первой полноприводной моделью в производственной линейке завода. Необходимое переоборудование коснулось всего участка по сборке шасси, что позволило устанавливать переднюю и заднюю подвески полноприводного кроссовера одновременно.

Кроссовер Hyundai Creta предлагается на выбор с двумя атмосферными бензиновыми моторами Gamma 1.6 D-CVVT, развивающими 123 л.с. и Nu 2.0 D-CVVT на 149,6 л.с. Моторы работают в паре с 6-ступенчатыми коробками передач, как механической, так и автоматической. Кроссовер доступен в переднеприводном или полноприводном исполнении.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в ходе планового обновления весной 2020 года кроссовер Hyundai Сreta получил новую решетку с «ячеистой» структурой, как и у остальных недавно обновившихся моделей Hyundai. Для кроссовера стали доступны легкосплавные колесные диски 16” нового дизайна. Эффектным дополнением стала версия с опциональной двухцветной окраской кузова: клиенты могут комбинировать один из пяти доступных цветов кузова с черной крышей.