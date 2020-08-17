Московский завод Renault возобновляет работу после летних каникул | АВТОСТАТ

Московский завод Renault возобновляет работу после летних каникул

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Renault Arkana conveyor

Московский завод Renault сегодня, 17 августа, возобновляет работу после традиционного корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 3 августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Renault Россия, добавив, что предприятие продолжит производство автомобилей в обычном режиме.

Напомним, в настоящее время на московском заводе Renault выпускаются кроссоверы Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano, а также купе-кроссовер Renault Arkana. Стоит отметить, что предприятие Renault в Москве впервые стало «материнским заводом» для новой глобальной модели Arkana, в разработке которой принимали участие преимущественно российские специалисты.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство простои renault

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