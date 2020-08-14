Объявлен срок появления на рынке России нового KIA Sorento

Компания KIA Motors сообщила сегодня, что официально завершила сертификацию в России своего нового KIA Sorento. Автомобиль прошел все испытания и получил «Одобрение типа транспортного средства». Это будет уже четвертое поколение Sorento, и первая модель KIA, построенная на новой платформе N3, которая, как говорится в релизе компании, характеризуется «максимальной полезной вместимостью».

Уже на старте продаж Sorento будет предложен россиянам как в 5-местной, так и в 7-местной версии, как в переднеприводном, так и в полноприводном варианте. Также представители компании сообщили, что на нашем рынке в комплектацию будет входить бензиновый двигатель (мощность 180 л.с., крутящий момент 232 Нм), либо дизельный (мощность 199 л.с., крутящий момент 440 Нм). Первый будет работать в паре с 6-ступенчатой АКП, для второго предусмотрена роботизированная трансмиссия с двумя мокрыми сцеплениями.

Что касается внешнего вида и параметров, модель будет значительно отличаться от своего предшественника. Благодаря новой платформе и новой колесной базе он будет шире, чем Sorento третьего поколения (на 10 мм) и длиннее (также на 10 мм). Фактически габаритная ширина модели будет 1900 мм, длина - 4810 мм. При этом передний и задний свесы стали немного короче. Высота автомобиля тоже «подросла» - на те же 10 мм. За счет увеличения длины - линии кузова стали выглядеть острее, стремительнее, и подросшие габариты не делают его визуально громоздким.

По поводу внутренней отделки салона - пока известно лишь то, что здесь задействованы материалы премиального качества, а технологичная начинка - будет соответствовать духу времени. Более детально о комплектациях KIA Motor расскажет ближе к старту на нашем рынке, которого осталось ждать недолго: он запланирован на четвертый квартал нынешнего года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2020 года - смотрите в «Календаре новинок».