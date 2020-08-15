За хулиганства на дороге будут лишать прав?

Злостных хулиганов, совершающих свои действия с использованием транспортного средства, депутаты предложили наказывать более серьезно, вплоть до лишения прав на вождение автомобиля. Речь идет о тех, кто хулиганит повторно, неоднократно. О том, что юристы уже готовят такой законопроект (изменение в статью 20.2 КоАП «Мелкое хулиганство»), сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на заместителя председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елену Вторыгину.

В качестве примера, на кого может распространяться действие таких ужесточений, депутат привела хулигана из Владивостока, который во время празднования Дня Победы развлекся тем, что в центре города перегородил автомобилем вход в подъезд жилого дома. А через пару месяцев, въехав в лужу и намеренно облив стоящих пешеходов водой, затем выложил в соцсетях видео с оскорбительной подписью «Бесплатная мойка... лиц».

Очевидно, законотворцы считают, что штраф в 80 тысяч рублей, которые этот хулиган заплатил по решению суда за унижение достоинства группы людей (в случае с лужей) - слишком маленькое наказание для тех, кому штрафы, даже большие, не идут впрок и кого они ничему не учат. На данный момент жесткая ответственность за повторные мелкие хулиганские поступки в российском законодательстве уже есть - но пока только за действия в Интернете, в том числе в отношении власти, а также за нарушения, посягающие на общественный порядок и безопасность (и там в числе наказаний содержатся более серьезные штрафы, суд также может назначить хулигану обязательные работы, может посадить под арест). Сейчас речь уже идет об усилении ответственности за любое повторное и многократное мелкое хулиганство.

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