Toyota в июле снизила продажи в России на 5%

Российские дилеры Toyota в июле реализовали 8897 автомобилей, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По итогам семи месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 50543 машины (-10%). В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,8% против 6,1%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в июле стал кроссовер RAV4, чьи продажи составили 3311 экземпляров (-1%). На втором месте по объему реализации находится бизнес-седан Camry, который разошелся тиражом в 2961 автомобиль (+3%). Отметим, что на долю этих двух моделей приходится более 70% от общего объема продаж новых автомобилей Toyota в июле.

Полный список дилеров Toyota (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».