Объявлена дата начала продаж GAC GS5 в России

Компания GAC Motor сообщила о старте продаж кроссовера GS5 на российском рынке – модель поступит в продажу 5 сентября. Как отмечается в официальном пресс-релизе китайского производителя, кроссовер GAC GS5 расширит линейку GAC Motor в России, которая сегодня включает в себя внедорожник GS8 и минивэн GN8. Первыми новинку смогут оценить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Нижнего Новгорода, Саратова и Сургута.

Пятиместный GAC GS5 получил 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 137 л.с. (101 кВт) с турбонаддувом. Кроссовер оснащается независимой подвеской и имеет передний привод.

Для удобства пассажиров в салоне GAC GS5 установлен климат-контроль, сенсорная мультимедиа-система с поддержкой Bluetooth и автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости автомобиля. В помощь водителю предлагается адаптивный круиз контроль, системы контроля слепых зон, удержания полосы и предотвращения столкновений.

Кроссовер также оснащен рядом технологий, повышающих безопасность: система курсовой устойчивости (ESP), антипробуксовочная система (TCS), система распределения тормозных усилий, антиблокировочная тормозная система (ABS), а также система помощи при старте движения в гору или на спуске. А в условиях ограниченной видимости полезной будет интеллектуальная система управления дальним светом.

Более подробная информация о ценах и комплектациях новинки будет объявлена ближе к старту продаж.

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