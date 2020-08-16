ТОП-10 новых автомобилей на Дальнем Востоке в июле

Новый кроссовер Toyota RAV4 в июле нынешнего года стал самой популярной моделью на рынке Дальневосточного федерального округа. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», местные жители приобрели его в количестве 141 экземпляра (-4% по сравнению с июлем 2019-го).

Фактически «наступают ему на пятки» корейские Hyundai Сreta (140 шт.; +27%) и KIA Rio (138 шт.; - 7%) - они на второй и третьей позициях рейтинга соответственно. Далее следует УАЗ «Патриот» с результатом 121 купленный автомобиль (+53%), а замыкает пятерку лидеров LADA 4x4, приобретенная в количестве 90 экземпляров (+8%).

В ТОП-10 рынка новых автомобилей на Дальнем Востоке по итогам июля также попали: Toyota Land Cruiser Prado (87 шт.; -29%), Lexus RX (71 шт.; +34%), Nissan X-Trail (66 шт.; +50%), Hyundai Solaris (59 шт.; -12%) и LADA Vesta (53 шт.; +8%).

В целом объем рынка новых легковых автомобилей на Дальнем Востоке в июле 2020 года составил 2,1 тыс. единиц, показав рост на 1% по сравнению с результатом годичной давности.

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